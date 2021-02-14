Владимир Путин пообещал, что Россия не бросит Донбасс

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс, но необходимо думать о последствиях.

В ходе беседы с редакторами российских изданий глава РФ напомнил об огромной ответственности России и СМИ, когда коснулся темы Донбасса. Фрагменты встречи были показаны по телеканалу «Россия 24».

По словам Путина, у него «перед глазами стоят» люди, «которые получили травмы и увечья» в ходе вооруженного конфликта в Донбассе, особенно дети. Он также подчеркнул, что перед тем, как принять какое-либо решение, необходимо думать о последствиях.

Напоминаем, что конфликт в Донбассе длится уже на протяжении шести лет. Часть территорий, которые раньше были частью Украины, провозгласили о желании стать независимыми. Киев эту позицию не принимает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кремль прокомментировал вопросы о присоединении Донбасса.