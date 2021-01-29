Кремль прокомментировал вопросы о присоединении Донбасса

Песков отметил, что об этом российские власти даже не размышляют.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы о присоединении Донбасса к России. Об этом стало известно сегодня, 29 января, пишет РИА Новости. Представитель Кремля ответил, что о таком российские власти вообще не задумываются. Также он добавил, что главный редактор RT Маргарита Симоньян всего лишь медиаменеджер и журналист, поэтому не является выразителем официальной позиции правительства.

Напоминаем, что конфликт в Донбассе длится уже на протяжении шести лет. Часть территорий, которые раньше были частью Украины, провозгласили о желании стать независимыми. Киев эту позицию не принимает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Украина расширила список санкций против России. Сам санкционный список на сайте Зеленского не представили. Одно из решений Совета засекречено.