Мигрант прокатил полицейского на капоте на проспекте Энгельса

На севере Петербурга задержали мужчину, который прокатил на капоте авто полицейского. В отношении мигранта возбудили дело.

Инцидент произошел вечером 11 февраля. Правоохранители прибыли к дому №133 на проспекте Энгельса после сообщения о конфликте между мужчинами в уличном павильоне. Предполагаемый участник событий сел в BMW и, когда правоохранитель подошел к авто, начал движение, тем самым зацепив сотрудника на капот иномарки. Водитель проехал около 100 метров, после чего остановился около парковки.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, задержанным оказался 33-летний неработающий гражданин одной из стран Закавказья, находящийся без регистрации в России. Его заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.

Полицейский в результате инцидента не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд арестовал петербуржца, ударившего полицейского на несогласованной акции.