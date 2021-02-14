Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

Для россиян две следующие рабочие недели пройдут в необычном формате. Трудящимся придется выйти на работу в субботу, но затем их порадуют три выходных дня.

Так, на следующей неделе потрудиться придется в первый выходной — 20 февраля, однако затем россиян будет ждать короткая рабочая неделя в три дня. А с 21-го по 23-е число граждане хорошенько отдохнут.

Роструд также напомнил, что следующие длинные выходные ожидают уже в марте. Международный женский день сократит рабочую неделю до четырех дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об изменении расписанию электричек на праздники. При этом некоторых маршрутов изменения не коснутся.