Автомобилистов предупредили об ограничении движения на петербургской дамбе

Автомобилистов предупредили об ограничении движения на петербургской дамбе
Тоннель под дамбой. Фото: дирекция КЗС СПб

На петербургской дамбе с 15 февраля вводятся временные ограничения движения. Причиной этого стали технический работы.

Ограничения будут касаться как внешнего, так и внутреннего кольца. С 15 по 16 и с 17 по 18 февраля там будут проводиться ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщили в Instagram-аккаунте Комплекса защитных сооружений, для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель. Это займет не более 10 минут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам напомнили о трехдневной рабочей неделе.

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