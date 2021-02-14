На Болотной улице конфликт между соседями вылился в убийство

В Петербурге задержали жителя Перми. Он подозревается в убийстве, которое произошло накануне в доме 17 по Болотной улице в Выборгском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина там снимал жилье, у него был затяжной конфликт с соседом по квартире. Тело 30-летнего мужчины нашли ранним утром 13 февраля.

На нем насчитали 18 ножевых ранений. По предварительной информации, арендатор жилья пришел в нетрезвом состоянии. Между соседями началась ссора, во время которой 29-летний мужчина схватил нож.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в попытке заказать убийство. Гражданин якобы искал исполнителя, который согласился бы совершить преступление за деньги.