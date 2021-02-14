Мужчина погиб под поездом в Подмосковье

Мужчина погиб под поездом в Подмосковье
Мужчина попал под поезд. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Богородском городском округе Подмосковья мужчина попал под поезд и погиб.

Инцидент произошел в районе железнодорожной платформы Купавна Горьковского.

«Направления поездом сообщением «Нижний Новгород — Санкт-Петербург» смертельно травмирован неизвестный мужчина», сообщили в МВД России по ЦФО.

На место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в поезде, который следовал из Санкт-Петербурга в Белгород случился инцидент, в результате которого чуть не погибла женщина.

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