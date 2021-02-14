Спасатели тушат пожар повышенной сложности на территории бывшего завода «Красный треугольник»

Спасатели тушат пожар повышенной сложности на территории бывшего завода «Красный треугольник»
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В центре Северной столицы случился серьезный пожар поздно вечером. На территории бывшего завода «Красный треугольник» загорелся автосервис.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, возгорание произошло в Адмиралтейском районе в 19:47. Местные жители заявили о возгорании в доме №134 на набережной обводного канала, где находится автосервис.

На данный момент площадь огня достигла 150 квадратных метров. Пожару уже присвоен повышенный ранг сложности, – № 1-Бис. В ликвидации огня принимают участие 9 единиц техники и 36 человек личного состава. Отметим, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что скорая и пожарные приехали к месту ДТП в Петроградском районе. По словам очевидцев, два белых седана не смогли поделить перекресток Большого проспекта П.С. и Гатчинской улицы. На место ДТП прибыли скорая и пожарные.

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"Красный треугольник" адмиралтейский район ГУ МЧС России по Петербургу пожар


 

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