Баскетболиста «Зенита» Фридзона признали MVP Матча звезд Единой лиги ВТБ

Баскетболиста «Зенита» Фридзона признали MVP Матча звезд Единой лиги ВТБ
Игрок "Зенита" Виталий Фридзон. Фото: скриншот из Twitter

Баскетбольные Звезды России провели шоу-матч против Звезд мира. Россияне одержали победу, а игрок «Зенита» был признан лучшим игроком.

Встреча завершилась со счетом 183:160 в пользу игроков из российской команды. MVP матча был признан 35-летний баскетболист «Зенита» Виталий Фридзон. Игрок набрал 57 очков, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Отметим, что кроме Фридзона от «Зенита» в матче принимали участие и Андрей Зубков, который набрал 9 очков, а также Кевин Пангос и Матеуш Понитка, – в их копилке 6 и 2 очка соответственно.

Напомним, что игра была приурочена ко Дню влюбленных. Поединок состоялся 14 февраля на «ВТБ Арене». Мероприятие посетили около 4 тыс. зрителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура, обыграв Чехию со счетом 7:4.

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"Зенит" баскетбол Виталий Фридзон


 

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