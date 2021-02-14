Баскетболиста «Зенита» Фридзона признали MVP Матча звезд Единой лиги ВТБ

Баскетбольные Звезды России провели шоу-матч против Звезд мира. Россияне одержали победу, а игрок «Зенита» был признан лучшим игроком.

Встреча завершилась со счетом 183:160 в пользу игроков из российской команды. MVP матча был признан 35-летний баскетболист «Зенита» Виталий Фридзон. Игрок набрал 57 очков, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Отметим, что кроме Фридзона от «Зенита» в матче принимали участие и Андрей Зубков, который набрал 9 очков, а также Кевин Пангос и Матеуш Понитка, – в их копилке 6 и 2 очка соответственно.

Напомним, что игра была приурочена ко Дню влюбленных. Поединок состоялся 14 февраля на «ВТБ Арене». Мероприятие посетили около 4 тыс. зрителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура, обыграв Чехию со счетом 7:4.