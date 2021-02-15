В Пулково в пятницу все рейсы вылетят по расписанию

В Пулково в пятницу все рейсы вылетят по расписанию
В Пулково вылетят все запланированные рейсы. Фото: ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы",

В Петербурге из городского аэропорта Пулково вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в понедельник, 15 февраля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Как сообщается на официальном сайте Пулково, сегодня воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между Петербургом и российскими регионами, а также два рейса за рубеж — в Душанбе и Стамбул.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали 40 килограммов астраханской рыбы и икры для ресторана.

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