Полиция задержала «сотрудника» Интерпола, обещавшего помочь топливной компании за 3,5 млн рублей

Полиция задержала &#171;сотрудника&#187; Интерпола, обещавшего помочь топливной компании за 3,5 млн рублей
В Петербурге задержали лжесотрудника Интерпола. Фото: pixabay

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в покушении на мошенничество. По версии следствия, он представлялся сотрудником Интерпола и обещал помочь местной компании за взятку в 3,5 млн рублей.

Как сообщает «Фонтанка», уголовное дело о покушении на мошенничество завели в Калининском районе против 55-летнего мужчины. По данным правоохранителей, за 3,5 млн рублей он обещал помочь с исключением топливной компании из Новосаратовки из реестра недобросовестных поставщиков.

Его поймали 11 февраля в ресторане на улице Комсомола, где подозреваемый встретился с супругом совладелицы фирмы. Мужчине, представляющемуся сотрудником Интерпола, успели передать 600 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Болотной улице конфликт между соседями вылился в убийство.

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