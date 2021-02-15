Полиция задержала «сотрудника» Интерпола, обещавшего помочь топливной компании за 3,5 млн рублей

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в покушении на мошенничество. По версии следствия, он представлялся сотрудником Интерпола и обещал помочь местной компании за взятку в 3,5 млн рублей.

Как сообщает «Фонтанка», уголовное дело о покушении на мошенничество завели в Калининском районе против 55-летнего мужчины. По данным правоохранителей, за 3,5 млн рублей он обещал помочь с исключением топливной компании из Новосаратовки из реестра недобросовестных поставщиков.

Его поймали 11 февраля в ресторане на улице Комсомола, где подозреваемый встретился с супругом совладелицы фирмы. Мужчине, представляющемуся сотрудником Интерпола, успели передать 600 тысяч рублей.

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