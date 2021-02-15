Под Гатчиной ночью горел частный дом на 150 «квадратах»

В Гатчинском районе Ленинградской области минувшей ночью сгорел частный дом. С пожаром удалось справиться за час.

По информации регионального главка МЧС, все произошло поздним вечером 14 февраля в поселке Никольское. Местные жители сообщили о пожаре на Киевском шоссе в 23 часа.

На место происшествия направили дежурную смену 43 пожарно-спасательной части службы Ленобласти — с огнем боролись восемь человек и две единицы техники. Специалисты установили, что огонь распространился по всей площади дома — 150 квадратных метров. Спустя час спасатели сообщили о ликвидации пожара.

О пострадавших не сообщается. Причины пожара установит районный отдел надзорной деятельности и профилактической работы.

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