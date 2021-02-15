COVID-19 в России и мире: опасность нового штамма для детей и новые тесты

Мир продолжают сотрясать новости о новом штамме коронавируса. Российские исследователи уже зарегистрировали первый в мире тест для его распознавания. Между тем специалисты делают все более тревожные заявлении: британский штамм грозит детям, подросткам и молодежи до 21 года серьезными осложнениями.

Еще в конце прошлого года в Великобритании резко повысилась заболеваемость COVID-19. Ученые заявили, что причина – в более заразной линии VUI-202012/01 с большим числом мутаций.

Пока специалисты изучают новый штамм, он успел натворить немало бед и за пределами Великобритании. Так, ранее главный педиатр Словакии Элена Прокопова рассказала, что в местных больницах растет количество пациентов, у которых бессимптомный коронавирус перетекает в малоизученную болезнь. Она вызывает сыпь на теле, воспаления слизистой оболочки рта, опухание ступней и кистей рук. Медики полагают, что речь идет о британском штамме коронавируса.

Местные специалисты уже сделали вывод: он особо опасен для детей и молодых людей в возрасте до 21-го года.

В России уже успели зарегистрировать первый в мире тест, который позволит распознать наличие британского штамма в организме. Клинические испытания уже провели – точность теста показала результат почти в 100%.

Как отметил президент страны Владимир Путин, Россия эффективнее других стран борется с коронавирусом.

По мнению российского врача и телеведущего Александра Мясникова, прервать цепочку распространения новых мутаций возбудителя коронавируса можно с помощью вакцинации и создания новых препаратов. Он не исключил, что в будущем, вероятно, людям придется делать прививку от коронавируса раз-два в год.

Ученые продолжают искать источник коронавируса, который до сих пор не был точно установлен. Ранее исследователи Всемирной организации здравоохранения назвали максимально правдивой версию о том, что переносчиком коронавируса являются летучие мыши. Не исключено, что они могли заразить других животных на фермах Китая.