Генералы массово увольняются из Росгвардии

В самой Росгвардии как-то комментировать данную информацию не стали. Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

В самой Росгвардии как-то комментировать данную информацию не стали. Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

Около десяти генералов подали рапорты об увольнении из Росгвардии. По данным СМИ, это произошло на фоне скандалов с мошенничеством при поставках обмундирования и незаконным получением нежилого помещения.

Осенью прошлого года стало известно о задержании бывшего замглавы Росгвардии, генерал-лейтенанта Сергея Милейко, который обвиняется в мошенническом получении нежилого помещения в подмосковной Балашихе, где его супруга оборудовала салон красоты.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, часть основных постов в центральном аппарате Росгвардии занимали люди, служившие вместе с ним на Северном Кавказе. Однако в последние месяцы военнослужащие, которых можно «условно отнести» к команде Меликова, подали в отставку.

Официальных комментариев Росгвардии по данному вопросу нет. Издание отмечает, что часть отставок связана с выслугой лет и уходом на пенсию, другие произошли в результате слияния служб Росгвардии и сокращения генеральских должностей. Нескорые из них планируют связывать свою работу с Меликовым

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 120 мероприятий в Петербурге смогла обезопасить Росгвардия в 2020 году