Кремль назвал интересной идею Маска поговорить с Путиным

Кремль назвал интересной идею Маска поговорить с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина на разговор. В Кремле сочили такое предложение интересным.

Об этом стало известно в понедельник, 15 февраля. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, предложение интересное, но для начала хотелось бы понять, какие вопросы Маск хочет обговорить с Путиным.

Как сообщили «РИА Новости», Песков также напомнил, что российский лидер не ведет социальные сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Маск предложил российскому лидеру присоединиться к нему для разговора в приложении Clubhouse, созданном для голосового общения и онлайн-конференций.

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