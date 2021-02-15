Кремль назвал интересной идею Маска поговорить с Путиным

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина на разговор. В Кремле сочили такое предложение интересным.
Об этом стало известно в понедельник, 15 февраля. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, предложение интересное, но для начала хотелось бы понять, какие вопросы Маск хочет обговорить с Путиным.
Как сообщили «РИА Новости», Песков также напомнил, что российский лидер не ведет социальные сети.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Маск предложил российскому лидеру присоединиться к нему для разговора в приложении Clubhouse, созданном для голосового общения и онлайн-конференций.