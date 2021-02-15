Самолеты «Победы» начнут летать в Италию в марте

Рейсы будут выполняться по пятницам с 26 числа.

Лоукостер «Победа» заявил о возобновлении полетов в Италию с 26 марта. Известно, что самолеты будут летать в аэропорт Бергамо из Москвы каждую пятницу. Об этом говорится в рассылке компании для пассажиров.

«Победа возобновляет полеты в Милан (Бергамо). Рейсы Москва — Милан (Бергамо) будут выполняться с 26 марта 2021 года по пятницам», — отмечается в сообщении.

Напоминаем, что границы между России и Италией остаются закрытыми в связи с пандемией коронавируса. Купить билет и попасть в Бергамо, таким образом, может ограниченное количество граждан, среди которых итальянцы, россияне с видом на жительство в Евросоюзе, высоквалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий, или граждане, которым требуется медицинская помощь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из Петербурга улетит первый за долгое время самолет в Амстердам.