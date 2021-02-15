Медведев разъяснил, участвовал ли он в акции протеста

В профиле политика появилась фотография с фонарями.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, зачем выложил фотографии с фонарями в своем Instagram-аккаунте. Некоторые решили, что таким образом политик поддержал оппозиционера Алексея Навального, но Медведев поспешил опровергнуть такое мнение.

«Ошиблись, это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты»,

— написал он.

Напоминаем, что 14 февраля сторонники Навального зажгли фонари в своих дворах, чтобы поддержать оппозиционера. В День святого Валентина проводились и другие акции – например, феминистки выстроились в «Цепь солидарности и любви». Они выразили поддержку в том числе жене Навального Юлии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов раскритиковал Навального в связи с делом о клевете на ветерана. Губернатор уверен, что не может быть прав человек, который унижает старика.