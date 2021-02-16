В Петербурге суд заставил перенести две детские площадки над теплосетями

В Петербурге суд заставил перенести две детские площадки над теплосетями
Детские площадки находятся над теплосетями. Фото: pixabay.com

В Северной столице две детские площадки в Приморском и Красногвардейском районах будут перенесены из-за того, что расположены над теплосетями.

Об этом стало известно во вторник, 16 февраля. Такое решение принял суд после запроса ГУП «ТЭК СПб», передает пресс-служба организации. Отмечается, что нарушения были выявлены специалистами еще в сентябре 2019 года во дворе дома №50 по улице Дибуновской, однако устранять их управляющая компания отказалась. ТЭК обратился в суд.

Кроме этого, подобное дело также было решено в пользу организации. Со двора дома №23 по Заневскому проспекту заставили перенести площадку. Ее разместило ТСЖ «Оккервиль ЛСТ» незаконно. Подобные расположения имеют опасность для здоровья детей.

На данный момент на контроле ТЭК остаются 23 детских и спортивных площадки, которые расположены в опасных зонах города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коммунальщики Гатчинского района заплатят 6 млн рублей за загрязнение реки Ижора.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
детские площадки красногвардейский район новости СПб приморский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лавров отреагировал на призыв США с подозрением относиться к «Спутнику ...
Путин оценил работу врио губернатора Хабаровского края Дегтярева
В Пулково прошли контроль уссурийская харза и корсак для частного зоопарка ...
В Петербурге суд заставил перенести две детские площадки над теплосетями
В Петербурге лжеуполномоченный комитета по молодежной политике Дагестана ...
Припаркованный «Мерседес» попал под снежный обстрел с крыш на ...
В Петербурге из-за пожара в гостинице «Выборгская» эвакуировали людей
В Петербурге раскрыли схему мошенничества с использованием маткапитала