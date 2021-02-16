Путин оценил работу врио губернатора Хабаровского края Дегтярева

Путин оценил работу врио губернатора Хабаровского края Дегтярева
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: khabkrai.ru

Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. Российский лидер оценил работу чиновника на данном посту.

Об этом стало известно 16 февраля. Информация о встрече появилась на сайте Кремля, где привели слова Владимира Путина.

«Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в эти вопросы и проблемы, держите руку на пульсе», – заявил президент России.

На встрече Дегтярев рассказал президенту, что в Хабаровском крае впервые за 8 лет были проиндексированы краевые выплате, снижен транспортный налог, а также увеличен различные гранты и премии, которые получают школьники, деятели культуры и ученые.

Кроме этого, Дегтярев обсудил с Путиным последствия прошлогоднего паводка в регионе. По словам врио губернатора, обошлось без жертв и серьезных разрушений. Пострадавшие получили выплаты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин назвал причину протестных настроений в России.

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