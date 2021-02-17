ВОЗ сообщила о расширении географии распространения новых штаммов коронавирус

ВОЗ сообщила о расширении географии распространения новых штаммов коронавирус
Коронавирус мутирует. Фото: pixabay

Выявленный в Великобритании более заразный штамм коронавируса (VOC 202012/01) был обнаружен еще в восьми странах. Об этом сообщается в еженедельном информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, уже 94 страны сообщили о завозных случаях заболевания, вызванного этим вариантом коронавируса. Кроме того, «местная передача» данного штамма была выявлена в 47 государствах.

Сообщается, что расширилась география распространения штаммов, которые были зарегистрированы в ЮАР (501Y.V2), в Бразилии и Японии (P.1).

По последним данным, в мире зафиксировано 109 475 012 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 61 549 392 пациентов, число летальных исходов достигло 2 416 903.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович затруднилась сказать, когда завершится пандемия. По ее словам, для определения соответствующих сроков нужно несколько критериев.

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