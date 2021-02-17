В Петербурге заболеваемость Covid-19 за неделю снизилась на 22%

В Северной столице стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией. Стало гораздо меньше новых случаев, а также летальных исходов от болезни.

Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, передает телеканал «Санкт-Петербург». По словам чиновника, число госпитализаций в городе сократилось на 14,5%. Общий коэффициент распространения вируса составляет 0,9.

Также в Петербурге улучшилась ситуация с коечным фондом. Количество свободных мест стало достигло 39%. Кроме этого, петербуржцы в большом количестве продолжают сдавать пробы на наличие инфекции, – 366 тестов на 100 тыс. населения. В общей сложности, медицинские сотрудники провели более 7 млн тестов.

Смертность от болезни снизилась до 2,9, что в три раза меньше показателей первой волны пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России впервые с октября выявили менее 14 тысяч новых ковид-пациентов.