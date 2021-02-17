В Петербурге стартовало заседание ЗакСа: обсудят собственность и расселение коммуналок

В Петербурге началось заседание Законодательного собрания. Депутаты планируют рассмотреть в первом чтении несколько законопроектов. Среди них, в том числе – корректировки в закон о профессиональном образовании женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, а также новый закон о порядке управления городской собственностью.

Заседание проходит в Мариинском дворце в среду, 17 февраля. Сегодня в повестке – девять вопросов.

Ожидается, что в третьем, окончательном чтении будут приняты изменения в законы в сфере жилищной политики, которые касаются расселения коммунальных квартир. Инициатором законопроекта стал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Если изменения будут приняты, будут сокращены перечни горожан, которые могут рассчитывать на субсидию при расселении коммунальной квартиры и могут встать на учет как нуждающиеся в жилых помещениях.

После изменений также пересмотрят порядок выплат гражданам по программе «Расселение коммунальных квартир в Петербурге».

При этом выкупать последние комнаты в коммуналках будет проще — к их рыночной стоимости будет применяться понижающий коэффициент 0,3.

Депутаты рассмотрят и новый закон «О порядке управления и распоряжения собственностью Санкт-Петербурга». Законопроект определяет правовые основы, цели и принципы управления и распоряжения городской собственностью. Он также разграничит компетенцию Законодательного Собрания и правительства Петербурге и установит основы учета собственности.

В первом чтении обсудят законопроект, который внесет коррективы в закон «О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области содействия занятости населения». Они коснутся женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. В законе хотят прописать, что правительство Петербурга должно организовывать их обучение по «востребованным на рынке труда профессиям».

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургский депутат Амосов вылечился от коронавируса.