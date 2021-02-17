Петербуржцы готовятся откапывать дачи на длинных выходных — лопат для уборки снега в городе все меньше

Петербуржцы, постояв одно утро в девятибалльных пробках после снегопада, судя по всему, приготовились к худшему – уже не в каждом магазине можно найти лопату для уборки снега. Тотального дефицита пока нет, но выбора у горожан стало явно меньше.

Только за прошлую ночь в Петербурге успело выпасть 6,5 сантиметров снега. При этом вторник, 16 февраля, начался для многих горожан с опоздания на работу – утром город остановился в рекордных девятибалльных пробках. Как правило, в обычные дни к девяти утра в Северной столице пробки достигают показателя в шесть баллов.

Городские службы явно не успели привести город в порядок к утру – очевидцы публиковали в социальных сетях кадры, на которых каша из снега лежит даже на КАД. В результате утром 16 февраля движение на «кольце» было затруднено от «Меги Парнас» чуть ли не до Волхонского шоссе. Ситуацию осложнили многочисленные ДТП, в которых некоторые петербуржцы обвинили погоду.

Несколько лучше ситуация была утром в среду, 17 февраля. Пробки из-за снегопада достигли семи баллов. При этом синоптики отмечали, что снег будет идти в течение дня.

Такая погода, судя по всему, подняла спрос на лопаты для уборки снега – горожанам надо раскапывать машины и готовиться очищать свои дачи на приближающихся длинных выходных, магазинам – расчищать проходы.

Лопата для очистки снега найдется уже не в каждом магазине – в ходу и дорогие, и бюджетные варианты.

Так, сеть «Леруа Мерлен» предлагает петербуржцам более 20 видов лопат для уборки снега – обычные, укороченные, пластиковые, алюминиевые, с черенками из разных материалов. Как выяснила Gazeta.SPb, уже не в каждом магазине сети найдется любой из возможных вариантов.

Так, например, лопата стоимостью более 2,8 тыс. рублей (не самый бюджетный вариант) из 12 магазинов сети осталась только в двух – и то, в количестве менее 30 штук. Самый дешевый вариант, стоимостью в 131 рубль, остался в наличии только в пяти магазинах сети.

Похожая ситуация — и в другой сети, «Максидом», которая предлагает прядка десяти видов лопат для снега по разной цене. Некоторые позиции пропали из отдельных магазинов. Так, например, лопату стоимостью чуть более тысячи рублей, найти можно только в пяти из 12 магазинов компании.

Отметим, что циклон, который принес в Петербург снегопады, постепенно уходит в центр Европейской России.