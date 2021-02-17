В Японии выбросят часть доз вакцины Pfizer

Ликвидирована будет каждая шестая доза вакцины американской компании.
Медики Японии рассказали, что выбросят каждую шестую дозу вакцины американской фармацевтической компании Pfizer. Об этом пишет Reuters.
Дело в том, какова конструкция банки, в которой хранится препарат. Для его использования нужны особенные шприцы, которых не так уж много в стране. Обычным шприцом можно выкачать только часть дозы, все, что остается в баночке, приходится выбрасывать. Эксперты отмечают, что стараются запасаться специальными шприцами, но это пока что невозможно.
Из-за этого медикам понадобится пять месяцев, чтобы выйти на планируемый уровень вакцинации. Таким образом, около 12 миллионов человек не получат свою дозу американского препарат в ближайшее время.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Черногорию доставили первую партию российской вакцины от коронавируса. В стране также будут пользоваться вакцинами Sinopharm и Pfizer.