В Японии выбросят часть доз вакцины Pfizer

В Японии выбросят часть доз вакцины Pfizer
В Японии выбрасывают какую-то часть дозы препарата. Фото: pixabay.com

Ликвидирована будет каждая шестая доза вакцины американской компании.

Медики Японии рассказали, что выбросят каждую шестую дозу вакцины американской фармацевтической компании Pfizer. Об этом пишет Reuters.

Дело в том, какова конструкция банки, в которой хранится препарат. Для его использования нужны особенные шприцы, которых не так уж много в стране. Обычным шприцом можно выкачать только часть дозы, все, что остается в баночке, приходится выбрасывать. Эксперты отмечают, что стараются запасаться специальными шприцами, но это пока что невозможно.

Из-за этого медикам понадобится пять месяцев, чтобы выйти на планируемый уровень вакцинации. Таким образом, около 12 миллионов человек не получат свою дозу американского препарат в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Черногорию доставили первую партию российской вакцины от коронавируса. В стране также будут пользоваться вакцинами Sinopharm и Pfizer.

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