Гейтс допустил, что нужно вводить третью дозу вакцины от коронавируса

Гейтс допустил, что нужно вводить третью дозу вакцины от коронавируса
Билл Гейтс заявил, что может понадобиться третья доза вакцины. Фото: скриншот Instagram

Такое мнение он высказал в связи с обнаружением новых штаммов инфекции.

Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс допустил, что людям придется вводить третью дозу вакцины от коронавируса из-за обнаружения новых штаммов инфекции. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Он отметил, что предстоит разработать усовершенствованный вариант вакцины, который позволит обезопасить жителей планеты от любых штаммов. Таким образом, людям, которые ввели две дозы препарата, придется вводить третью.

Напоминаем, что до конца апреля 2021 года в Америке планируют израсходовать 100 миллионов доз, то есть привить 50 миллионов человек. На территории страны используют препараты Moderna и Pfizer/BioNTech.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Японии выбросят часть доз вакцины Pfizer. Ликвидирована будет каждая шестая доза вакцины американской компании.

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