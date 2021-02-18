Новый штамм в Финляндии и третья доза вакцины: что известно о COVID-19 в России и мире за последние сутки

Новый штамм коронавируса с чертами британского и южноафриканского штаммов обнаружили в Финляндии, а ученые выяснили, что группа крови может влиять на вероятность заболевания COVID-19. Gazeta.SPb рассказывает о последних новостях, связанных с коронавирусом, в России и мире за последние сутки.

Новый финский штамм получил название Fin-796H. Исследователи полагают, что обнаружение нового штамма коронавируса может повлиять на распространение этой инфекции.

Отметим, что за последнее время в разных странах мира обнаружено несколько разных модификаций коронавируса. Почти все они схожи с британским, японским, бразильским и южноафриканским вариантами.

На фоне новостей о новых штаммах основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс допустил, что людям может потребоваться третья доза вакцины. По его мнению, разработанный вариант вакцины предстоит усовершенствовать, чтобы обезопасить мир от любых штаммов.

К слову, в Черногорию доставили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В стране также будут использовать вакцины Sinopharm и Pfizer. Пока в этой стране зарегистрировали семерых человек, которые заразились британским штаммом. В связи с этим в Черногории ужесточили ограничения – закрыты заведения общепита, сообщение между городами ограничено, в стране введен комендантский час.

Между тем, врачи продолжают изучать новую коронавирусную инфекцию. Врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович высказала мнение о том, что коронавирус и группа крови человека могут быть связаны. Так, специалисты выявили, что чаще всего коронавирус обнаруживали у людей с II и IV группами крови. При этом обладатели последней группы крови переносят заболевание тяжелее всего. А вот у людей с I группой крови – меньше всего положительных анализов на коронавирус.