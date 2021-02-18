Петербуржцам рассказали, как пережить шестидневную рабочую неделю

Жителей Петербурга ждет самая длинная рабочая неделя в году перед праздниками. Эксперты назвали способы, которые помогут отработать без стресса и не привести к эмоциональному выгоранию.

Об этом поделилась доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук Екатерина Огарева, говорится в сообщении пресс-службы.

«Вполне понятно, что если в шестой по счёту рабочий день продолжить выполнять монотонную, психологически трудно переносимую работу, или запланировать большой объём ресурсоёмкой активности, то это может спровоцировать негативное эмоциональное состояние», – пояснила специалист.

Кроме этого, по словам эксперта выход на работу после длинных выходных также вызывает не меньший стресс. По словам Екатерины Огаревой, чтобы справиться с этим петербуржцам нужно найти баланс между работой и личной жизнью.

«Шведские концепции гармонии «Лагом», призывающие к умеренности и поиску баланса, а также секреты датского счастья «Хюгге» основаны на способности ценить обычные удовольствия жизни и наслаждаться моментом. Но объединяет их одно: они призывают человека концентрироваться не на вещах и эфемерных высших достижениях, а на атмосфере, ощущениях и смыслах», – добавила эксперт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиян ожидает самая длинная рабочая неделя в году с 15 по 20 февраля.