Петербуржцам рассказали о бюджетных ж/д направлениях на февральские праздники

Стали известны варианты бюджетных путешествий по России из Москвы и Петербурга на февральские праздники. Средний чек не превышает тысячи рублей за билет в одну сторону.

Согласно данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру, заплатив одну тысячу рублей жители Северной столицы могут отправиться на 23 февраля в четыре разных региона. Так, для жителей города доступны Республика Карелия, Новгородская, Псковская и Тверская области. В рейтинг вошли популярные ж/д направления до Пскова, Сортавалы и Лахденпохья.

Для жителей Москвы доступно намного больше направлений. Горожане могут отправиться в 40 разных уголков России из 14 регионов. Доступны Калуга, Рязань, Брянск, Тула, Ярославль, Смоленск и другие крупные города.

Отметим, что такие путешествия доступные для жителей двух столиц с использованием ж/д поездов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцам рассказали, как пережить шестидневную рабочую неделю.