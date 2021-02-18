СК поздравил подростков с 14-летием словами «теперь придется отвечать за убийство»

СК поздравил подростков с 14-летием словами &#171;теперь придется отвечать за убийство&#187;
Кадр поздравления ГСУ СК по Москве

Сотрудники Следственного комитета по Москве записали оригинальное поздравление 14-летним с днем рождения и напомнили, что теперь им грозит уголовная ответственность.

Ролик опубликовали на сайте ведомства. Видео начинается с веселой мелодии и поздравления сотрудницы в погонах с тортом в руках. Она говорит: «Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители, но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям уголовного кодекса». Далее другие сотрудники СК начинают перечислять, за какие преступления подростков уже могут посадить.

«С этого дня тебе самому придется отвечать за убийство и причинение вреда здоровью», — говорит один из них.

Поздравление завершает все та же сотрудница, но уже без торта. «Твоя жизнь — твой главный приоритет», — подчеркнула она.

Видео быстро разлетелось по соцсетям. Многим понравилась задумка, но вот об осуществлении идеи ничего хорошего они сказать не могут. Кто-то также спросил, есть ли подобные версии на 18-летие.

«Тебе исполнилось 14? Мы тебя ждём в тюрьме!»

«В 14 лет не напутствуют в жизнь, а первым делом рассказывают, за что его можно наказывать… До чего мы докатились?», — пишут пользователи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Генпрокуратура, МВД и СК напомнили россиянам об ответственности за незаконные митинги.

14-летие поздравление следственный комитет уголовная ответственность


 

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