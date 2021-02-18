Борис Пиотровский попал в ТОП-100 самых стильных мужчин по версии GQ

Петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский попал в рейтинг самых стильных мужчин мира 2021 года по версии журнала GQ.

Петербуржец занял 53-ю строчку списка из 100 возможных. Авторы рейтинга обратили внимание на кроссовки чиновника. «Вице-губернатор Петербурга – сникерхед. Эти винтажные Nike Air Jordan 1 уже не купить», – гласит подпись.

Стоит отметить, что в список GQ попало не так уж и много политиков — их оказалось всего два. Помимо Пиотровского, свое 89-е место занял премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Топ возглавляет российский шоумен Александр Гудков. На втором месте — украинский Иван Дорн, а следом идет британец Гарри Стайлс. Также в рейтинг включили Тимоти Шаламе, Илью Прусикина, Канье Уэста, Рами Малека, Андрея Кончаловского.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург уступил Москве в рейтинге регионов с самым высоким качеством жизни.