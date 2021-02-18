Психологи Службы занятости помогли 70 тысячам петербуржцев в поиске призвания

Психологи Службы занятости помогли 70 тысячам петербуржцев в поиске призвания
Психологи помогают выбрать профессию. Фото: pixabay.com

К психологам в том числе обращались подростки и молодежь.

В 2020 году за помощью к психологам Службы занятости успели обратиться 73 тысячи горожанам. Они просили помочь им найти свое призвание в жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что около 20 тысяч обращений поступило от горожан в возрасте от 14 до 29 лет. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что профориентации молодежи нужно уделять особое внимание, так как им сложнее всего определиться с профессией в начале пути.

Напоминаем, что психологи обычно проводят тестирование, чтобы выявить наиболее сильные стороны человека. Также в Службе работают люди, которые могут рассказать об особенностях тех или иных профессий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы стали чаще обращаться за психологической помощью во время пандемии.

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