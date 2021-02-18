Некоторые американские дипломаты попросили привить их российской вакциной

Дипломаты получили разрешение действовать по своему усмотрению.

Дипломаты, работающие в российском посольстве Америки, заявили о своем желании привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Они выразили надежду, что Кремль прислушается к их просьбе и предоставит необходимое количество препаратов. Об этом пишет Washington Post.

Американские власти изначально планировали выделить 315 тысяч доз вакцины для дипломатов, но в итоге Госдеп получил только часть из них. Многие дипломаты так и не привились от коронавируса, поэтому и обратились за помощью к российским властям. Власти позволили дипломатам поступать на свое усмотрение, несмотря на то, что «Спутник V» все еще не признан ВОЗ.

«Для самой богатой страны мира стыдно просить милостыню от других, когда это касается вакцин, особенно если учесть, что лучшие вакцины были произведены в США»,

— передаёт слова одного из дипломатов Washington Post.

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