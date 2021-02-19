Пока COVID-19 идет на спад, петербуржцев начали готовить к третьей волне

В Петербурге за время пандемии коронавирусом заболело более 300 тыс. человек. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге за время пандемии коронавирусом заболело более 300 тыс. человек. Фото: gov.spb.ru

Только горожане начали возвращаться к привычной жизни после снятия части ограничений, как в петербургской повестке чаще стали мелькать сообщения о третьей волне коронавируса. Ученые дают прогнозы, а власти заявляют о готовности к новой вспышке.

Третью волну накануне, 18 февраля, упомянул вице-губернатор Олег Эргашев, комментируя дальнейшее снятия ограничений. Он допустил, что третья волна новой коронавирусной инфекции возможна, — это зависит от темпов массовой вакцинации. При этом он добавил: город к этому готов.

«Эпидситуация развивается особенным образом, волнообразно, и сейчас мы в нисходящей позиции», — уточнил Эргашев.

Ученые, между тем, уже дают прогнозы наступления третьей волны. Их мнения расходятся. Так, ранее ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что очередная вспышка заболеваемости произойдет в конце марта – начале апреля этого года, с потеплением.

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) считают, что ждать третьей волны не стоит раньше осени этого года. Прогноз дал профессор Алексей Яковлев. Он отметил, что новая коронавирусная инфекция распространяется так же, как и испанка сто лет назад. Специалист полагает, что пандемия будет длиться около трех лет.

«Есть реалистичное предположение, что коронавирус победил грипп и станет теперь нашим главным респираторным вирусом», — заметил он и добавил, что третья волна COVID-19 может наступить из-за прихода в Петербург нового штамма болезни.

К слову, вирусологи из Новосибирского государственного университета согласны с этой теорией.

При этом в угасание пандемии коронавируса не верят и петербургские рестораторы. В разговоре с Gazeta.SPb совладелец SkyRest Group Александр Затуливетров отмечал: несмотря на снятие некоторых ограничений для общепита, расслабляться рано. По его мнению, если коронавирус уже сейчас пойдет на спад и больше не вернется, бизнес будет приходить в себя около двух лет. В такой сценарий, впрочем, предприниматели не верят. Они ждут третьей волны коронавируса из-за появления нового штамма.