В Египте россияне пострадали в ДТП с участием автобуса

Туристы отправлялись на автобусе на экскурсию к пирамидам. Фото: pixabay

Туристы отправлялись на автобусе на экскурсию к пирамидам. Фото: pixabay

Туристический автобус с пассажирами из России попал в аварию в Египте. В автобусе находились шесть граждан России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Каире, все произошло на дороге между Шарм-эш-Шейхом и Каиром. Туристический автобус выехал из первого города примерно в час ночи по местному времени. По данным источника, путешественников везли на экскурсию на пирамиды. В седьмом часу утра автобус опрокинулся неподалеку от города Рас-Матарма на западе Синайского полуострова.

В посольстве рассказали, что шестеро россиян из автобуса отделались легкими травмами и небольшими ушибами, их жизни ничего не угрожает. Туристов уже развозят по отелям, посольство продолжает следить за произошедшим.

Также среди пострадавших были трое граждан Украины. Всего в автобусе было порядка 60 туристов из разных стран.

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