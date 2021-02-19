Кипр перенес дату открытия границ для российских туристов

Кипр перенес дату открытия границ для российских туристов
Кипр откроет границы для россиян не раньше 1 апреля. Фото: pixabay

Республика Кипр будет готова принять российских туристов не ранее, чем с 1 апреля. Об этом сообщили в российском посольстве в Никосии (столица Кипра).

Как передает ТАСС, ранее предполагалось, что Кипр откроет двери для путешественников из России с 1 марта. Однако ориентировочно до 1 апреля Россия будет занесена в «серую категорию» в реестре кипрского минздрава, пребывание в которой исключает возможность приезда россиян на остров.

В посольстве напомнили, что в минувшую среду Совет министров Республики Кипр внес изменения в постановление о планах постепенного возобновления авиасообщения на острове и открытию аэропортов с 1 марта. Согласно этим поправкам, статус туристов из России и ряда других стран в течение марта будет еженедельно пересматриваться в зависимости от эпидемической обстановки в этих странах.

Но в диппредставительстве посоветовали не надеяться на вход России в «зеленую», «оранжевую» или «красную» категории, которые разрешают туристам приезжать в Кипр без специального разрешения и обязательного карантина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Финляндия продлила ограничения на пересечение границы.

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