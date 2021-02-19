Лавров описал отношения России и Евросоюза фразой Барака Обамы

Лавров описал отношения России и Евросоюза фразой Барака Обамы
Глава МИД Сергей Лавров объяснил готовность Кремля к возможному разрыву отношений с Брюсселем. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Евросоюз относится к России как к чужаку, и готовность Кремля к возможному разрыву отношений с Брюсселем связана с отсутствием этих связей.

Лавров напомнил в беседе с телеканалом РБК о высказывании главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в 2019 году: «Наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу». По словам министра, тогда Москва переспросила его через протокольную службу и там высказывание объяснили фигурой речи и непониманием. «Но менталитет-то прорвался наружу. Нас воспринимают как чужака», — указал Лавров.

Глава ведомства объяснил слова властей о готовности разорвать отношения с Евросоюзом там, что «отношений уже не осталось». Он припомнил высказывание бывшего президента США Барака Обамы о том, что отношения России и ЕС «разорваны в клочья».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден обвинил Россию в подрыве отношений Европы и Америки.

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