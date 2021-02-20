Махинации с деньгами на COVID-19 и спад второй волны: коронавирус в Петербурге к 20 февраля

В Петербурге переболевших коронавириусом предлагают бить током, вторая волна идет на спад, а деньги, выделенные на борьбу с вирусом, были похищены. Gazeta.SPb рассказывает последние новости о пандемии COVID-19 в Северной столице.

Петербургские власти констатировали: вторая волна пандемии коронавируса идет на спад. При этом число госпитализированных с COVID-19, напротив, выросло. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана. По его словам, за последнюю неделю стационары для больных COVID-19 зафиксировали рост новых пациентов на 2,5%.

В ведомстве уточнили, что рост числа госпитализаций связан с новыми рекомендациями Минздрава, согласно которым в больницу должны попадать пациенты даже с легким течением болезни, если им от 65 лет и у них наблюдаются другие патологии.

При этом вторая волна идет на спад. Большие надежды городские власти возлагают, в том числе и на вакцину. Ожидается, что с 24 февраля сделать прививку от коронавируса можно будет в одном из пяти торговых центров Петербурга.

Тем, кто уже переболел, предлагают нестандартный способ восстановить организм. Таких пациентов хотят бить током. Как рассказал заведующий лабораторией физиологии движений института Юрий Герасименко, метод стимуляции спинного мозга через кожу с помощью токов позволит восстановить дыхательную функцию.

Между тем, в Петербурге развернулась проверка после того, как вскрылись махинации с деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19. Их выявил Росфинмониторинг. Ведомство вместе с Центробанком ввело специальный год, с помощью которого банки могут сообщить о подозрительных операциях с этими средствами. Так смогли раскрыть преступление в Иркутской области, где чиновник похитил 30 млн рублей. Теперь генпрокуратура выясняет обстоятельства подобной операции в Петербурге, где средства могли быть похищены при строительстве и переоборудовании медицинских центров.