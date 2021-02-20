В Выборгском районе автобус уходил от погони

В Выборгском районе от ГИБДД пытался скрыться автобус ООО «Пассажиртранс». В итоге водителя задержали и арестовали.

Причина — отсутствие обязательного страхования жизни и здоровья пассажиров, наказание за него — штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Также обнаружены и другие нарушения в автобусах, перевозящих жителей по Выборгскому району и Петербургу. Среди них — отсутствие обязательного страхования, тахографа, контрольно-кассовой техники, средств индивидуальной защиты у водителей.

Перевозчик устраняет все нарушения, теперь он — на жестком контроле областных служб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 14 декабря на Дунайском проспекте произошло ДТП. Водитель уходя от полицейской погони попал в аварию. По словам очевидцев, он заехал в дорожный карман, после чего не справился с управлением и влетел в припаркованные машины.