В России впервые с осени выявили менее 12 тысяч новых случаев COVID-19

За последние сутки в российских регионах зарегистрировали 11 823 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Этот показатель стал минимальным с октября прошлого года. Темп прироста заболеваемости держится на уровне 0,3%, каждый десятый переносит болезнь без каких-либо симптомов. За минувшие сутки в России зафиксировали 417 летальных исходов от COVID-19, выздороветь удалось 12 956 пациентам.

Больше всего новых заражений насчитали в Москве, Петербурге и Московской области. Общее число инфицированных в России достигло 4 189 153. За время пандемии умерли 84 047 человек, выздоровели — более 3,7 млн человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 913 новых случаев коронавируса.