За неделю в Петербурге на 7,6 % увеличилось число госпитализаций больных коронавирусом

В Петербурге число регистраций новых случаев коронавируса уменьшилось на 10,6 %. Количество активных больных снизилось на 14,6 %. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению.

Количество выздоравливающих в течение двух недель стабильно превышает количество заболевших за этот же период. При этом на 7,6 % увеличилось число госпитализаций.

Как объяснили в комитете, это связано с расширением показаний к стационарному лечению для пациентов старше 70 лет с хроническими заболеваниями, а также для жителей старше 50-ти лет с сахарным диабетом.

В городе за сутки зафиксировано 913 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зафиксировано 362520 случаев заражения COVID-19. Скончались 10875 человек. Выздоровело 289713 человек. За последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 11579 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за последние сутки в российских регионах зарегистрировали 11 823 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Этот показатель стал минимальным с октября прошлого года.