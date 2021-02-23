В Петербурге отгремел салют в честь Дня защитника Отечества: фоторепортаж Gazeta.SPb

Каждый залп по традиции был именным.

В Санкт-Петербурге сегодня, 23 февраля, прогремел салют в честь защитников Отечества.

Артиллерийский салют был дан в Петропавловской крепости, всего было 30 залпов. Каждый из них посвятили определенному человеку или событию. Залпы прогремели в честь Дня защитника Отечества, в честь города-героя Ленинграда, в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне и в честь других исторических событий.

Несмотря на пандемию коронавируса и холода, некоторые граждане наблюдали фейерверк на Дворцовой площади. Корреспондент Gazeta.SPb побывал в центре города и сделал несколько красивых фотографий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вечером Дворцовый мост окрасится в триколор в честь Дня Защитника Отечества.