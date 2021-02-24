Врач рассказала, как устранить главный признак усталости

Врач-дерматолог и косметолог Станислав Арканников рассказала, что синие круги являются главным внешним признаком усталости.

По его словам, следы усталости на лице говорит о том, что нужно что-то поменять в жизни и убрать фактор перенапряжения, отметил врач.

«Синяки под глазами образуются, когда длительное время мы напрягаем зрительные нервы чтением, использованием компьютера, регулярным недосыпом или переутомлением. В такие моменты сосуды истончаются, лопаются и образуются гематомы под глазами», – цитирует его радио Sputnik.

Он посоветовал упорядочить режим работы и отдыха, а также больше находиться на свежем воздухе. Убрать быстрее круги можно с помощью крема с содержанием кофеина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что при этом даже те, кто занимается спортом и придерживается правильного питания, могут столкнуться с проблемой заболевания печени. Зачастую они заменяют сладости фруктами, хотя обильное количество фруктозы может привести к ожирению печени.