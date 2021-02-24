Грузия открывает границы для россиян с отрицательным тестом на COVID-19

Грузия открыла границы еще для нескольких стран. Граждане смогут посетить республику при соблюдении определенных условий. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Грузия с 1 марта открывается для граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Украины, Казахстана и России. Попасть в республику можно будет свободно по воздуху. В страну будут пускать только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. При этом сухопутные границы останутся закрытыми.

Также грузинские власти сняли почти все ограничения и меры, введенные в рамках борьбы с COVID-19. Рестораны начнут принимать посетителей также с 1 марта, международный транспорт будет курсировать с 25 февраля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кипр перенес дату открытия границ для российских туристов.