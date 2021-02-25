Врач оценил вероятность возникновения новой волны коронавируса в Москве

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов поделился оптимистичным прогнозом по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве.

По его словам, новая волна заболеваемости коронавируса уже невозможна в столице. Он отметил, что в Москве «уже некому болеть».

«Все контактировали с вирусом либо в клинически выраженной форме, либо в латентной, либо уже вакцинировались», – цитирует иммунолога РИА «Новости».

По последним данным, в Москве зафиксировано 972 172 подтвержденных случая заражения коронавирусом. При этом скончались 14 874 человека. Полное излечение от вируса на сегодня в столице зафиксировано у 889 356 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представитель ВОЗ подчеркнул, что худший сценарий позади и сейчас специалисты с уверенность говорят, что знают о вирусе довольно многое. Ученые изучили инфекцию и знают, что делать.