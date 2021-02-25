В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 11 тыс. человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 11 тыс. человек
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

Жители Петербурга продолжают проверяться на коронавирус. За минувшие сутки тесты на выявление новой болезни сдали 11623 человека.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, за указанный период было обработано 5777 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1410 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1139 человек. Добровольцы выполнили 5550 заявок.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость COVID в Петербурге возросла на 87 %.

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