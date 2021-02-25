Больше 80% россиян хотели бы получать корпоративную пенсию

За последний год число тех, кто хотел был получать дополнительный доход на пенсии, выросло на 6%. Фото: pixabay

За последний год число тех, кто хотел был получать дополнительный доход на пенсии, выросло на 6%. Фото: pixabay

Большинство россиян выразили желание получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной. Так ответили 84% опрошенных.

Исследование сервиса Работа.ру совместно с НПФ Сбербанка показало, что за последний год число тех, кто хотел был получать дополнительный доход на пенсии, выросло на 6%.

При этом почти 40% россиян считают, что размер такой выплаты должен составлять не менее 30 тысяч рублей в месяц, 26% согласны получать 20-30 тысяч рублей, 18% были бы не против получать 15-20 тысяч рублей, 12% — 10-15 тысяч рублей, и только 6% заявили, что хотели бы получать до 10 тысяч рублей.

Гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий пояснил, что такие пенсии, когда работодатель делает равные с работником взносы, вполне могут обеспечить пенсионерам желаемый доход.

«Например, если мужчина со средней по России зарплатой в 47 867 рублей в месяц в 30 лет вступит в корпоративную пенсионную программу, будет ежемесячно отчислять на программу 3% зарплаты (1 436 рублей) и дополнять накопления таким же взносом от работодателя, размер его корпоративной пенсии в итоге составит 32 423 рубля в месяц», — отметил он.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минтруд намерен расширить список работников, имеющих право на досрочную пенсию.