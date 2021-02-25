Силач из Петербурга, сдвинувший с места самолет, рассказал о пути к мировому рекорду

Петербургский силач Денис Вовк, занимающийся силовым экстримом, назвал пять шагов на пути к мировому рекорду.

Атлет запросто может поднять штангу весом 200 кг и гнет сковородки, а на днях побил мировой рекорд, сдвинув с места 40-тонный самолет. Он рассказал в интервью телеканалу «Санкт-Петербург«, что самое важное на пути к рекорду — поставить цель

«У меня как-то родилась такая идея. Думаю, почему самолет не потянуть. В моей категории этого никто не делал в мире, привыкли все видеть ребят 150+ килограммов, а у меня самая легкая категория — до 90 килограммов», — сказал спортсмен, отметив, что старается реализовать свои цели в кратчайшие сроки.

Вторым шагом он назвал экстремальные тренировки. Также атлет уделяет много внимания питанию. Он есть пять раз в день на 3,5 тысяч калорий.

Четвертый шаг — дисциплина и усердный труд. По словам Вовка, мотивация быстро проходит, но успеха можно добиться благодаря ежедневным тренировкам.

Кроме того, значительную роль играет вера в свои силы. «Я людям всегда говорю, что главное верить в себя, и все получится!», – подчеркивает Вовк.

В дальнейшем силач поставил себе цель сдвинуть с места целый состав поезда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шестилетняя петербурженка попала в Книгу рекордов России.