Менее 10% составляют нарушения качества зимней уборки в Петербурге

Менее 10% составляют нарушения качества зимней уборки в Петербурге
Уборка снега. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Северной столице провели выборочный мониторинг качества уборки города по районам. Оказалось, что нарушений выявлено совсем немного.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Во время заседания коллегии ГАТИ заместитель начальника отдела контроля южных районов инспекции Артем Егоров рассказал о качестве зимней уборки в городе.

«В части контроля зимней уборки инспекцией осуществляется систематический мониторинг. Заблаговременно до обильных снегопадов проведены совещания с заказчиками работ, после которых был проведён выборочный мониторинг качества зимней уборки по районам», – пояснил специалист.

Кроме этого, Артем Егоров заключил, что нарушения в ходе мониторинга были выявлены только на 9% объектов в городе. Остальные места – убирают довольно качественно.

Однако, ранее петербуржцы жаловались на уборку снега в городе. Как писала Gazeta.SPb.ru жители города возмутились кучей снега возле пешехода на Хошимина.

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