В Петербурге более половины парковок содержатся с нарушениями

В прошлом году государственная административно-техническая инспекция организовала системный контроль автостоянок в Северной столицы. Были выявлены нарушения в содержании парковок, автозаправок, торговых комплексов и бизнес-центров.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. На заседании коллегии ГАТИ специалисты поделились результатами контроля. Оказалось, что нарушения содержания территорий фиксировались в 20% случаев. Кроме этого, нарушения были выявлены на 194 из 385 осмотренных площадок в городе. Каждая из этих автостоянок принадлежит Петербургу.

Чаще всего выявлялись такие недостатки, как самовольное размещение шлагбаумов, ограждений, постов охраны и павильонов. Также выявлены нарушения в земельном покрытии участков, которые влекут вынос грязи.

В итоге, благодаря проверкам удалось добиться того, что при повторном осмотре 35% владельцев автостоянок исправили недостатки.

Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что менее 10% составляют нарушения качества зимней уборки в Петербурге.