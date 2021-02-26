В Ленобласти объявили штормовое предупреждение

В Ленобласти объявили штормовое предупреждение
Регион накрыла пелена тумана. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Ленобласти объявили штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают жителей о повышении вероятности ДТП, происшествий на воде, травматизации пешеходов на дорогах. Об этом сообщили в ГУ МЧ РФ по области.

В пятницу, 26 февраля, в большинстве районов 47-го региона сохранятся туманы, видимость будет ограничена 500 метрами и менее.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня местных жителей ожидает облачная погода, с осадками. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов. Днем пожует северо-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу Петербург накроют дожди и мокрый снег. К вечеру ожидается гололедица.

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